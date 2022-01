Philips 243S1 : un écran 24″ polyvalent pour les professionnels

Le nouveau Philips 243S1 est un moniteur 24 pouces qui est plutôt destiné au monde professionnel. D’ailleurs, pour éviter la fatigue visuelle liée à l’utilisation prolongée d’un PC, l’écran dispose de la certification TUV Eye Comfort, ce qui signifie qu’il intégre plusieurs tectnologies pour réduire le scintillement et les émissions de lumière bleue. Il supporte aussi la technologie EasyRead qui revendiquee une lecture comme sur papier.

Le Philips 243S1 est un écran 24 pouces. Il dispose d’ne dalle IPS qui supporte une définition Full HD (1920 x 1080 pixels). Au niveau de ses caractéristiques techniques, le 243S1 propose un niveau contraste de 1000:1, un temps de réponse de 4 ms en gris à gris, une luminosité de 250 cd/m², des angles de vision de 178/178° et un taux de rafraîchissement de 75 Hz.

Le moniteur propose une connectique qui se compose d’un port HDMI 1.4, d’un DisplayPort 1.1, d’un hub avec 4 ports USB, un port USB C avec support de charge jusqu’à 65 Watts, et même un port Ethernet RJ45 afin pouvoir connecter au réseau un éventuel PC portable connecté en USB C.

Le 243S1 sera disponible dès ce mois-ci dans le commerce. Il coûtera 329€ TTC.