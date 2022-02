Rumeurs : Apple pourrait annoncer l’iPhone SE 3 le 8 mars prochain

D’après les rumeurs, Apple pourrait dévoiler l’année prochaine une troisième déclinaison de l’iPhone SE. Ainsi après l’édition 2016 (sortie en 2016 comme son nom l’indique) puis l’iPhone SE 2020 (sorti en 2020 hé oui!) nous pourrions avoir droit l’an prochain à un iPhone SE 3 (alias iPhone SE 2022)

Evidemment, pour l’instant il ne s’agit que de rumeurs donc rien n’est sûr. Et ça n’est sûrement pas Apple qui va nous dévoiler la moindre petite information à propos d’un hypothétique nouvel iPhone.

Mais si l’on en croit les bruits de couloir qui circulent et qui viennent d’être relayés par le site 9to5mac voilà à quoi pourrait possiblement ressembler l’iPhone SE 3.

l’iPhone SE 3 pourrait avoir le même form factor que l’iPhone SE 2020

l’iPhone SE 3 pourrait avoir le même design que l’iPhone SE 2020

l’iPhone SE 3 pourrait être équipé d’un bouton Home compatible Touch ID comme on le trouve déjà sur l’iPhone SE 2020

l’iPhone SE 3 pourrait embarquer un écran LCD de 4,3 pouces

l’iPhone SE 3 pourrait être équipé d’une puce A15 Bionic comme l’iPhone 13

l’iPhone SE 3 pourrait supporter la 5G comme le font déjà les iPhone 12 et iPhone 13

l’iPhone SE 3 pourrait potentiellement remplacer l’iPhone 13 Mini (voire l’iPhone 14 Mini) qui ne se vend pas très bien selon les estimations de certaines analystes.

Les rumeurs tablent pour une sortie qui pourrait avoir lieu durant le premier semestre 2022, ce qui pourrait être tangible étant donné que les deux premières éditions étaient sorties respectivement en mars 2016 et avril 2020. A voir si ces informations seront ou non confirmées dans l’avenir…

(Actualité publiée initialement le 12/10/2021)

MAJ le 07/02/2022 avec de nouvelles informations

D’après Bloomberg, l’iPhone SE 2022 pourrait être dévoilé officiellement au public le 8 mars prochain durant une conférence de presse organisée par Apple. Pour l’instant il ne s’agit que de rumeurs mais le site Bloomberg est généralement bien informé, l’arrivée de l’iPhone SE 3 (ou iPhone SE 2022) pourrait donc bien devenir réalité le mois prochain.

A noter qu’Apple pourrait profiter de son événement presse pour dégainer également un nouvel iPad. Plus puissante, la tablette serait équipée d’un processeur apple A15 et la version cellular / WIFI serait compatible 5G afin d’offrir une meilleure connectique et réduire les temps de (télé)chargement.

D’après les rumeurs, un nouveau Mac Mini équipé des puces M1 Pro et M1 Max serait également envisagé. Tout ce beau monde pourrait arriver en mars prochain, en même temps que l’arrivée d’iOS 15.4 et iPadPOS 15.4.