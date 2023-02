Bon Plan : les clés usb SanDisk Ultra et SanDisk Ultra Fit sont en promotion

Partant du principe qu’on a toujours besoin d’une clé usb avec soi, je vous propose plusieurs clés usb SanDisk disponibles en ce moment en promotion à de très bon prix. Ce sont des clés usb SanDisk Ultra et SanDisk Ultra Fit.

SanDisk Ultra

La SanDisk Ultra est une clé usb 3.0 offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 130 Mo/s en lecture. Plusieurs capacités de stockage sont proposées afin de répondre aux besoin de chacun.

Clé usb SanDisk Ultra 64 Go à 9,20€ sur Amazon.fr

Clé usb SanDisk Ultra 128 Go à 14,48€ sur Amazon.fr

Clé usb SanDisk Ultra 256 Go à 24,33€ sur Amazon.fr

SanDisk Ultra Fit

Si vous êtes à la recherche d’une clé usb plus compacte : la SanDisk Ultra Fit est également en promotion. C’est un modèle de petite taille qui ne mesure que 30 x 14 x 5 mm et pèse 4,5 grammes mais qui peut atteindre des débits de 130 Mo/s.

On a eu l’occasion de tester cette clé sur Bhmag dans cet article. On avait apprécidé : ses performances en lecture, sa capacité de stockage, son prix, sa garantie de 5 ans et ses mensurations réduites. Par contre les débits en écriture ne sont pas son fort et on a remarqué que la clé a tendance à chauffer lors du transfert de données.