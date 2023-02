Retrogaming : la version 9.0 de Recalbox est sortie !

Le célèbre système d’emulation retrogaming Recalbox vient de bénéficier d’une nouvelle mise à jour. Recalbox est maintenant disponible en version 9.0. Pour information, la dernière mise à jour (8.1.1) datait d’août 2022. Depuis cette dernière update, les développeurs n’ont pas chômé puisqu’ils ont travaillé durement pour améliorer le système et l’enrichir de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, Recalbox 9.0 est désormais compatible avec le dernier boîtier GPi Case 2W de RetroFlag dont on a déjà eu l’occasion de parler en détails dans cette actualité.

Parmi les autres nouveautés de Recalbox 9.0 on peut citer également une réécriture complète du Bluetooth afin d’améliorer l’appairage des appareils audio. Cerise sur le gâteau : l’appairage des manettes est désormais automatique lors du premier démarrage.

Les développeurs ont également réintégrés les shaders rétro à Recalbox. Cela permet par exemple d’afficher les jeux Game Boy avec un fond vert comme c’était typiquement le cas à l’époque de la Game Boy.

La compatibilité de Kodi a également été améliorée, avec une prise en charge de la résolution 4K sur Raspberry Pi 4 et Raspberry Pi 400 et l’activation du décodage vidéo matériel sur Raspberry Pi 4, Pi 3 et Pi Zero 2.

Autre nouveauté à signaler : l’émulation de Windows 95 et Windows 98 via DosBox Pure. Grâce à cette fonctionnalité il est désomais possible d’émuler des jeux qui tournaient sous ces deux OS. On pense par exemple à « Age of Empires », « Command and Conquer », « Duke Nukem 3D » et bien d’autres…

Les personnes qui possédent un boîtier Recalbox RGB DUAL seront ravis d’apprendre que le support de ce boîtier a été amélioré. Pour rappel, ce boîtier permet d’afficher les jeux en Pixel Perfect sur les écrans CRT. Un thème optimisé 240p est maintenant disponible et il est possible de basculer plus facilement entre Scart et HDMI

D’autres changements et nouveautés sont également au programme de Recalbox 9.0 qui offre une meilleure compatibilité grâce à l’ajout d’une dizaine de cores d’émulation supplémentaires, plusieurs modes PAL/NTSC, ou encore la résolution 240p@120Hz pour les écrans 31kHz…

Pour télécharger Recalbox 9.0, rendez-vous sur le site des développeurs.

Liste complète des changements

News

Add RetroFlag GPi2W case support with only Raspberry Pi Zero2 board

Add Raspberry Pi Touch Display case support for Raspberry Pi 3 and 4

Add support for 4k video in Kodi for Raspberry Pi 4

New bluetooth system Audio devices can be paired in sound settings Joysticks and joypads will be automatically paired on first boot New background pairing, letting new devices pair for 5 minutes

Add ‘Z-Machine’ emulator with new core frotz

Add ‘Philips VG5000’ emulator (RB5000, a new Recalbox’s emulator based on DCVG5K)

Add ‘Macintosh’ emulator with new core libretro-MinivMac (RPi3/RPi4/XU4/OGS/PC)

Add ‘C64’ Vice standalone emulator 3.6.1

Add game Pong Recalbox Edition by Studio 40A on Gameboy

Add demo Astebros (Neofid studio) on Megadrive

Add 240p theme as default for GPiCase 1

Add Playstation core libretro-pcsx-rearmed for OGA/OGS

Add new category ‘Demoscene’ in tic80 games downloader.

Add support for nVidia Prime Offloading (for computers with both iGPU and nVidia GPU)

Recalbox RGB Dual: Add multiple resolution calibration screen Add HDMI priority option in recalbox rgb dual to switch between Scart and HDMI Add neogeocd, picodrive and pcsx rearmed, cores for rrgbd Add snes9x2002, 2005, 2010 and bsnes support for rrgbd Add region selection for satellaview, sufami, amiga 600, amiga 1200 Add fceumm core support for nes and fds Fix rtype resolution for 31kHz Add new arcade game support for 15kHz. Add mupen64plus glide64mk2 support Add multiple PAL/NTSC modes Add 240p@120Hz frontend resolution for 31kHz screens Add kodi resolution menu selection and dynamic resolution for CRT Add new Kodi theme for 240p/480i resolutions

Add H/W video decoding for Raspberry Pi 4, Pi 3 & Pi zero 2

Improvements

Add the possibility to sort games by release date.

Enhance shader support by setting multi-threaded renderer when shader enabled

Improve metadata storage, using far less memory for huge game collections

Bump libretro pcsx-rearmed

Bump libretro gong

Bump libretro fuse & add new supported file extensions

Bump libretro bluemsx

Bump libretro neocd

Bump libretro race

Bump libretro uae4arm

Bump bebeem

Bump retro8

Update of the theme for the X68000 system

Add support for BCM20702, BCM20703, BCM43142 bluetooth chipsets

Bump libretro gPSP

Bump libretro genesisplusgxwide

Bump libretro Beetle Lynx

Bump libretro Opera

Bump libretro fbneo

Bump libretro uae

Bump libretro dosbox-pure

Improve AppleIIGS configurator & add eXoAppleIIGS config support

Bump libretro-mesen

Fixes