Insolite : un iPhone 1 a été vendu aux enchères 60.000 euros

Une américaine vient de toucher le pactole en vendant aux enchères un iPhone edge, le tout premier iPhone sorti en 2007. Malgré son âge avancé (16 ans), le smartphone était encore totalement neuf depuis toutes ses années. Et pour cause : l’appareil n’a jamais été utilisé par sa propriétaire et d’ailleurs son emballage était encore scellé avec le film en plastique d’origine.

La propriétaire explique qu’elle a reçu cet iPhone en cadeau en 2007 par des amis. Mais il faut se rappeler qu’à leur sortie les premiers l’iPhone étaient simlockés pour être utilisé uniquement chez un opérateur bien précis. En l’occurrence son iPhone était verrouillé pour le réseau AT&T alors que, elle, était abonnée chez l’opérateur concurrent, Verizon. Elle ne pouvait donc pas utiliser son iPhone flambant neuf à moins de changer d’opérateur.

Plutôt que de changer d’abonnement et d’opérateur (ce qui était plus fastidieux qu’aujourd’hui à l’époque) elle a préféré mettre de côté cet iPhone neuf et acheter un autre mobile.

Plusieurs années plus tard elle s’est rappelée de l’existence de cet iPhone dans ses tiroirs. Et après une estimation rapide, puis une vente aux enchères auprès d’une société spécialisée, l’iPhone edge de 8 Go a été mis à prix pour la somme de 2.500$.

La bonne nouvelle pour elle c’est que vingt-sept enchères plus tard, l’iPhone a trouvé preneur auprès d’un collectionneur au tarif de 63.356,40 dollars soit environ 60.000 euros. De quoi permettre à la vendeuse de l’iPhone d’améliorer son quotidien et d’investir dans son salon de cosmétique…