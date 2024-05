Insolite : il installe Windows 11 sur la Nintendo Switch

Un bidouilleur du nom de PatRyk est parvenu à réaliser une jolie prouesse ! Et pour cause : il a réussi à installer et à faire fonctionner le système d’exploitation Windows 11 sur une console Nintendo Switch.

L’exploit est à souligner. C’est un joli projet qu’il a réussi à réaliser, d’autant plus que la Nintendo Swich n’est plus toute récente et donc pas très performante comparée aux PC actuels. Et surtout : Windows 11 intègre de nombreuses rstrictions matérielles. Il a donc fallu les contourner pour installer le dernier OS de Microsoft sur la Nintendo Switch.

Sur X (ex Twitter) PatRyk explique qu’il est parvenu à ce résultat en utilisant la version ARM64 de Windows 11. L’opération est à priori un succès pour ce bidouilleur. Mais attention tout n’est pas rose pour autant : vu les faibles performances de la Switch la moindre opération prend environ 10 secondes pour s’exécuter.

Au délà de la prouesse et du défi que ça implique il n’y a pas de raisons pour que les utilisateurs lambdas s’amusent à installer Windows 11 sur leur console Nintendo Switch.