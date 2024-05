Vente flash : l’iPhone 13 de 128 Go est bradé à 579€

L’iPhone 13 n’est pas le smartphone le plus récent d’Apple mais il offre le double avantage d’être encore parfaitement dans le coup, d’être suffisamment performant et surtout d’offrir un très bon rapport qualité prix.

Lancé en septembre 2021 au prix de 809€, l’iPhone 13 de 128 Go de couleur vert coûte actuellement 579€ sur Amazon.fr. Les autres coloris et les autres capacités sont dispo à partir de 629€ sur cette page.

Voilà ses caractéristiques techniques complètes :

– Puce Apple A15 Bionic (CPU 6 coeurs + GPU 4 coeurs)

– Ecran OLED 6,1″

– Résolution de 2.532 x 1170 pixels à 460 ppp

– Contraste 2.000.000:1

– Affichage True Tone

– Haptic Touch

– Luminosité : 800 nits – 1200 nits

– Double capteur photo arrière : grand angle 12 MP f/1,6) + ultra grand angle 12 MP f/2,4). Enregistrements vidéos en Full HD et 4K jusqu’à 60 fps. Compatible HDR et Dolby Vision.

– Zoom optique 2x

– Capteur photo avant : 12 MP f/2,2. Enregistrements vidéos en Full HD et 4K jusqu’à à 60 fps. Compatible HDR et Dolby Vision

– Résistance à l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur durant 30 minutes (IP68)

– Face ID