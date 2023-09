Le youtubeur Franklinstein s’est spécialisé dans le DIY (Do It Yourself) depuis quelques années. Pour sa dernière réalisation, il a souhaité se confectionner un SSD portable au look original. Pour se faire, il s’est procuré un SSD M.2. NVMe et une cartouche de jeu Super NES (qui est l’équivalent américain des jeux Super Nintendo dans nos contrées).

Il a commencé par démonter la cartouche pour extraire le jeu. Ensuite il a découpé au DREMEL l’intérieur de la cartouche afin de laisser suffisamment de place pour y placer un SSD M.2. NVMe, une carte contrôleur et une connectique USB.

Comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous, le résultat est plutôt réussi. Et le SSD portable est vraiment original, il n’y a pas beaucoup de monde qui doit posséder un SSD portable de ce style….

Je vois déjà les fans de rétrogaming crier au scandale en découvrant que, sacrilège, une cartouches de SNES a été sacrifiée pour cette réaliser ce projet. Rassurez-vous il n’est pas nécessaire de démonter ou casser une « vraie » cartouche pour faire la même chose : des coques de remplacement existent aux formats SNES ou Super Nintendo et ne coûtent qu’une poignée d’euros sur Aliexpress.