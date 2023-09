Les éditeurs Aspyr Media et Crystal Dynamics travaillent en ce moment main dans la main afin de signer le retour de Lara Croft dans Tomb Raider I-III Remastered.

Les éditeurs Aspyr Media et Crystal Dynamics travaillent en ce moment main dans la main afin de signer le retour de Lara Croft dans Tomb Raider I-III Remastered sur consoles et PC. Alors non, il ne s’agira malheureusement pas d’un nouvel épisode de jeu dans lequel nous découvrirons de nouvelles aventures de la célèbre archéologue.

En effet, les deux firmes planchent sur une version remastérisée des trois premiers opus. Le jeu « Tomb Raider I-III Remastered » inclura les trois pemiers jeux de la franchise Tomb Raiderqui sont sortis respectivement en 1996, 1997 et 1998.

A l’occasion de cette sortie, les trois titres profiteront d’un sérieux lifting. Les jeux ont été remasterisés, les graphismes ont été améliorés afin que l’aspect visuel soit un peu plus conforme avec ce qu’on peut en attendre en 2023.

A noter qu’une fonctionnalité permettra de basculer rapidement entre les graphismes actuels et les graphismes qui étaient proposés à l’époque. Ca permettra aux plus jeunes de découvrir, eux aussi, Lara Coft et ses formes polygonés qui ont contribué au succès de la franchise.

Le jeu « Tomb Raider I-III Remastered » sera disponible à la vente à partir du 14 février 2024 (qui est aussi le jour de la Saint Valentin). Il sera proposé sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series S/X, PS4 et PS5