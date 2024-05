La version 126.0 de Firefox est dispo en téléchargement

Firefox prend désormais en charge l’encodage de contenu : zstd (compression zstandard). Il s’agit d’une alternative à la compression broti et gzip pour le contenu Web, et peut fournir des niveaux de compression plus élevés pour le même processeur utilisé, ou à l’inverse, une utilisation inférieure du processeur du serveur pour obtenir la même compression. Ceci est largement utilisé sur des sites tels que Facebook.

La télémétrie a été ajoutée pour créer un nombre global de recherches par catégorie afin d’informer largement le développement des fonctionnalités de recherche. Ces catégories sont basées sur 20 types de contenu de haut niveau, tels que « sports », « affaires » et « voyages ». Ces données ne seront pas associées à des utilisateurs spécifiques et seront collectées à l’aide de OHTTP pour supprimer les adresses IP en tant que métadonnées d’identification potentielles. . Aucun profilage ne sera effectué et aucune donnée ne sera partagée avec des tiers (en savoir plus)