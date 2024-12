Insolite : Google propose un jeu Squid Game

Histoire de faire de la pub pour la saison 2 de Squid Game dont la sortie est prévue le 26 décembre sur Netflix, Google vient de mettre en place un jeu directement accessible depuis son moteur de recherches.

Pour y accéder il suffit tout simplement de taper « Squid Game » dans Google et vous verrez apparaître au bas de l’écran un carton d’invition.

En cliquant sur l’invitation, le célèbre jeu 123 Soleil de Squid Game se lance. On peut découvrir en haut de l’écran la célèbre poupée ainsi que deux gardes armés, tandis qu’au bas de l’écran on aperçoit les six concurrents dont on va tenter de sauver la vie.

Sous les concurrents, deux boutons sont affichés. Le bouton bleu permet de faire avancer les personnages, le bouton rouge permet, quant à lui, de les arrêter.

Si vous avez déjà regardé la première saison de Squid Game vous aurez compris le principe : il faut faire avancer les participants pendant que la poupée a le dos tourné, le but est de les aider à franchir la ligne blanche.

Lorsque la poupée se retourne et constate que les participants sont en mouvement, vous perdez un personnage. Le but du jeu est donc d’en sauver le plus possible.

A noter que si vous arrivez à franchir la ligne d’arrivée avec un ou plusieurs personnages vous aurez droit à des confettis.

Et encore mieux : si vous arrivez à sauver les six personnages vous aurez droit non seulement aux confettis mais aussi à la fameuse cagnotte de Squid Game. A vous le pactole ;)