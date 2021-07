Bon Plan : le récap des bons plans spécial Prime Day !!! (maj)

Voici notre sélection des bons plans et bonnes affaires dénichées à l’occasion du Prime Day 2021 d’Amazon.fr.

Vous trouverez dans ce récapitulatif de nombreux produits high tech et informatique : des cartes mémoire, des SSD, des claviers, des souris, des produits connectés, des accessoires, etc…

La totalité des offres et tarifs ont été mis à jour ce matin.

A noter que le Prime Day dure jusqu’à ce soir minuit. Le récap sera donc mise à jour à plusieures reprises dans la journée si de nouvelles offres méritent d’y figurer.

Cartes mémoires

– la micro SDXC SanDisk Ultra 128 Go à 19,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 200 Go à 29,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 256 Go à 32,95€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Ultra 400 Go à 53,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme 128 Go à 17,99€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 20,90€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC SanDisk “Nintendo Switch” 128 Go à 19,40€ sur Amazon.fr

– la SDXC SanDisk Extreme Pro 128 Go à 28,96€ sur Amazon.fr

– la micro SDXC Lexar Play 256 Go à 29,69€ sur Amazon.fr

Clés usb

– la clé SanDisk Ultra Fit 64 Go à 12,62€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 128 Go à 17,99€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 256 Go à 34,99€ sur Amazon.fr

– la clé SanDisk Ultra Fit 512 Go à 51,99€ sur Amazon.fr

SSD 2,5 pouces

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 256 Go à 31,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Kingston A400 480 Go à 49,51€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Silicon Power A55 512 Go à 52,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ SanDisk Plus 1 To à 79,98€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 500 Go à 57,09€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 1 To à 78,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial MX500 2 To à 161,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 1 To à 70,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Crucial BX500 2 To à 139,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″SanDisk Plus 1 To à 79,98€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″SanDisk Plus 2 To à 149,99€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 1 To à 89€ sur Amazon.fr

– le SSD 2,5″ Samsung 870 QVO 2 To à 186,99€ sur Amazon.fr

SSD M.2.

– le SSD M.2. NVMe WD Blue SN550 250 Go à 39,99€ sur CDiscount

– le SSD M.2. NVMe Sabrent Rocket 1 To à 169,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe PNY CS3030 500 Go à 60,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Samsung 980 Pro 500 Go à 104€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 250 Go à 33,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 500 Go à 52,50€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 1 To à 78,99€ sur Amazon.fr

– le SSD M.2. NVMe Crucial P2 2 To à 147,99€sur Amazon.fr

– le SSD Kingston NV1 Series 500 Go à 40,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Kingston NV1 Series 1 To à 82,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Kingston NV1 Series 2 To à 174,99€ sur Amazon.fr

SSD externes

– le SSD Crucial X6 500 Go à 57,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 1 To à 83,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X6 2 To à 148,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X8 1 To à 108,99€ sur Amazon.fr

– le SSD Crucial X8 2 To à 199,99€ sur Amazon.fr

Disques durs internes

– le disque dur SATA III Seagate Barracuda 1 To à 37,90€ sur RueDuCommerce

– le disque dur SATA III Western Digital WD Blue 1 To à 39,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur SATA III Seagate IronWolf 4 To à 104,90€ sur RueDuCommerce

Disques durs externes

– le disque dur USB 3.0 Seagate Expansion Desktop 6 To à 119,99€ sur Amazon.fr

– le disque dur USB 3.0 WD_Black P10 5 To à 118,74€ sur Amazon.fr

Souris / claviers

– le kit gaming The G-Lab (clavier, souris, casque et tapis) à 34,31€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G402 Hyperion à 21€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G502 Lightspeed à 73,50€ sur Amazon.fr

– la souris Logitech G Pro à 75,03€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G502 Hero à 34,90€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G413 RGB à 80,99€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G203 RGB à 21€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G203 Lightning à 21,50€ sur Amazon.fr

– la souris filaire Logitech G903 à 74€ sur Amazon.fr

– la souris sans fil Logitech G305 à 32,90€ sur Amazon.fr

– la souris Cooler Master MM710 à 29,99€ sur Amazon.fr

– la souris Cooler Master MM710 à 38,99€ sur Amazon.fr

– la souris Cooler Master MM711 RGB à 40,99€ sur Amazon.fr

– la souris Cooler Master MM711 RGB à 42,71€ sur Amazon.fr

– la souris Corsair Dark Core RGB Pro SE à 76,99€ sur Amazon.fr

– la souris Corsair Harpoon RGB à 39,90€ sur Amazon.fr

– la souris Corsair M65 Elite RGB à 39,99€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Basilisk V2 à 44,99€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Basilisk X Hyperspeed à 39,99€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Viper Mini à 32,49€ sur Amazon.fr

– la souris Razer Viper Ultimate à 89,99€ sur Amazon.fr

– le clavier sans fil Logitech K400 Plus à 17,50€ sur Amazon.fr

– le clavier sans fil Logitech MX Keys Plus à 89,99€ sur Fnac.com

Produits connectés Netatmo

– le thermostat Netatmo à 119,69€ sur Amazon.fr

– la vanne connectée Netatmo à 56,99€ sur Amazon.fr

– le kit de démarrage Netatmo pour chauffage collectif à 148,50€ sur Amazon.fr

– la caméra intérieure Netatmo à 132,99€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo à 202,99€ sur Amazon.fr

– la caméra extérieure Netatmo avec sirène à 259,99€ sur Amazon.fr

– les détecteur d’ouverture Netatmo à 74,99€ sur Amazon.fr

– la sirène intérieure Netatmo à 56,99€ sur Amazon.fr

– la station météo Netatmo à 114,99€ sur Amazon.fr

– le module additionnel intérieur à 46,54€ sur Amazon.fr

– le pluviomètre Netatmo à 50,99€ sur Amazon.fr

– l’anémomètre Netatmo à 66,49€ sur Amazon.fr

– le capteur de qualité de l’air Netatmo à 65,99€ sur Amazon.fr

– le détecteur de fumée Netatmo à 70,90€ sur Amazon.fr

– le PC portable ASUS TUF A15 à 899€ sur Amazon.fr

(écran 15″, RTX 3050, Core i5-11400H, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable HONOR MagicBook à 799€ sur Amazon.fr

(écran 14″, Core i7, RAM 16 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable Lenovo Legion Y540-15IRH à 899,99€ sur CDiscount

(écran 15″, RTX 2060, Core i5-9300HF, RAM 8 Go, SSD 512 Go)

– le PC portable ASUS ROG G17 G712LW EVO10 à 1.299,99€ sur RueDuCommerce

(écran 17″, RTX 2070, Core i7-10750H, RAM 16 Go, SSD 512 Go, sans OS)

Téléviseurs

– TV 40″ Hisense 40A5600F à 249,99€ sur Cdiscount

Accessoires

– la clé HDMI Xiaomi Mi TV Stick à 34,99€ sur CDiscount

– la caméra IP extérieure Wansview W5 à 38,28€ sur Amazon.fr

– le câble Lightning incassable (dispo en noir ou blanc) à 8,95€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick Lite à 18,99€ sur Amazon.fr

– la clé hdmi Fire TV Stick 4K à 32,99€ sur Amazon.fr

Audio

– l’enceinte connectée Echo Dot 3 à 19,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 5 à 39,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Show 8 à 64,99€ sur Amazon.fr

– Amazon Echo Flex à 14,99€ sur Amazon.fr

– le casque Bose QC35 II noir à 219€ sur RueDucommerce

– le casque Bose QC35 II argent à 219€ sur RueDucommerce

– les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro à 205€ sur Amazon.fr

– les écouteurs sans fil Apple AirPods 2 à 129€ sur Amazon.fr

Retrogaming DIY

– le Raspberry Pi Zero W à 19,94€ sur LDLC

– le boitier Retroflag MegaPI Case+ à 23,99€ sur Amazon.fr

– le boitier Retroflag SuperPi Case à 18,32€ sur Amazon.fr (via coupon)

– le boitier Retroflag NESPi4Case (pour Pi4) à 50,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

Retrogaming officielles

– la Nintendo Game & Watch Super Mario Bros à 39,99€ sur Amazon.fr

Gaming et accessoires

– Xbox Series S + 3 jeux (Forza Horizon 4, Halo 5, Ori & the Will) à 274,99€ sur Amazon.fr

– la manette filaire 8bitdo SN30 Pro à 25,99€ sur Amazon.fr

– la Nintendo Switch Lite (plusieurs coloris) à 189,99€ sur Amazon.fr (via coupon)

– la Nintendo Switch à 284,99€ sur Amazon.fr (via coupon)