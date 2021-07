Un SSD externe avec une capacité de 16 To chez Sabrent

Le fabricant Sabrent fait évoluer le SSD externe Rocket XTRM-Q qu’il a présenté l’année dernière en ajoutant une nouvelle capacité de stockage.

Désormais, en plus des modèles de 500 Go, 1 To, 2 To, 4 To et 8 To déjà au catalogue, il sera également possible de se procurer une version 16 To de l’appareil.

Pour atteindre une telle capacité, le constructeur a tout simplement placé deux SSD M.2. NVMe dans un même boîtier. Et grâce à la “magie” du RAID0/1/JBOD l’utilisateur a la possibiltié soit d’utiliser l’intégralité de la capacité proposée c’est à dire 16 To (8+8) soit d’utiliser seulement 8 To avec système de redondance.

Le Rocket XRTM-Q de 16 To se présente sous la forme d’un boîtier composé d’aluminium et de caoutchouc.

En terme de performances, l’engin est capable d’offrir des débits pouvant aller jusqu’à 2.178 Mo/s en lecture et jusqu’à 2.572 Mo/s en écriture via son interface Thunderbolt 3 en fonction de sa configuration RAID.

Pour le moment, on ne sait pas quand le Rocket XRTM-Q de 16 To sera commercialisé. On sait par contre qu’il ne sera pas vraiment donné puisqu’il est annoncé Outre Atlantique au tarif de 2.900 dollars.