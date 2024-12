Bon Plan : un mini PC à 99€ seulement (et deux autres machines un peu plus chères)

Le mini pc Minisforum GN31 est une petite machine compacte extrêmement bon marché. Elle ne coûte que 99€ sur le site Minisforum. A ce tarif il ne faut évidemment pas s’attendre à une mini machine survitaminée et encore moins espérer y faire des tourner des jeux récents nécessitant énormément de ressources.

En effet, le mini pc GN31 est équipé d’un simple processeur Intel Celeron J3160 cadencé à 2,24 GHz qui pourra s’avérer suffisant pour surfer sur internet, effectuer des tâches bureautiques et éventuellement jouer à quelques jeux rétro (merci le rétrogaming et Recalbox / Batocera).

Minisforum GN31 à 99€ sur le site Minisforum

Outre un processeur Celeron J3160 équipé d’une puce graphiques Intel HD Graphics 400, on trouve également dans cette machine : 4 Go de RAM, un SSD M.2. PCIe de 128 Go, un lecteur de carte SD, et un emplacement libre pour installer au choix un disque dur ou un SSD au format 2,5 pouces SATA III.

Sa connectique se compose d’un port HDMI, d’un port VGA, d’une prise jack pour le casquue, d’un port réseau Ethernet RG45 Gigabit, de deux ports USB 3.0 et de deux USB 2.0.

Un adaptateur secteur DC 12V est également inclus pour alimenter le mini pc. A noter que Windows 111 est fourni avec la machine. Pour moins de 100€ c’est franchement tout à faire correct pour de la bureautique, internet, etc… Pour ceux qui ont besoin d’un petit PC d’appoint et qui n’ont pas une fortune à dépenser, cette configuration fera amplement l’affaire. Attention cette offre est valable jusqu’au 4 décembre seulement.

Minisforum J34 à 199€



Si vous avez un budget un peu plus large, le fabricant propose aussi le Minisforum J34 sur la même page. Ce modèle coûte 199€. Il est équipé cette fois d’un processeur Celeron J3445 à 2,3 GHz et d’un chip graphique Intel HD Graphics 500. La machine embarque 6 Go de RAM et un SSD M.2. de 128 Go. Sa connectique est identique au modèle précédent. Par contre le Minisforum J34 supporte le WIFI 5 et le Bluetooth 4.2.

Minisforum UN305C à 239€



Et pour quelques euros de plus, vous pouvez également vous procurer le Minisforum UN305C qui est affiché au prix de 239€ sur le site Minisforum. Le mini PC est animé maintenant par un processeur Intel Core i3 N305 cadencé à 3,8 GHz. Il dispose d’un GPU Intel UHD Graphics et il embarque 16 Go de RAM et un SSD M.2. SATA de 512 Go. Un emplacement pour carte SD est également de la partie. A noter que le WIFI 5 et le Bluetooth 4.2 sont également présents.

La connectique du UN305C se compose de deux ports Ethernet Gigabit, de deux ports USB 3.2 Gen 1 à l’arrière, deux ports USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) à l’avant, un port USB C à la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) deux ports HDMI et une prise casque. Le tout fonctionne sous Windows 11.