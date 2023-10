Microsoft Office dès 15€ et Windows 11 dès 10€ sur Godeal24

Qu’il s’agisse de Word, Excel ou autres… nous sommes nombreux à utiliser régulièrement les programmes de la suite Microsoft Office, que ce soit à des fins professionnelles ou personnelles, ou les deux. Si vous êtes un utilisateur Windows, ne manquez pas cette occasion d’acquérir à moindre coût Microsoft Office Professionnel 2021 pour Windows plutôt que de payer un coûteux abonnement à Microsoft 365.

A partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter une licence à vie de Microsoft Office Professionnel 2021 pour le prix symbolique de 25,25€ durant les promotions spéciales de Godeal24, ce qui correspond à son prix le plus bas de l’année jusqu’à présent. Soit une remise de 90% sur son prix habituel de 219,99€. Et l’avantage ici c’est que c’est un achat unique, vous aurez accès à la suite bureautique à vie, sans coûts supplémentaires. Pour mettre les choses en perspective, cette offre représente la moitié du prix d’une seule année de Microsoft 365 !

Cet ensemble comprend Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Outlook, OneNote, la version gratuite de Teams, Publisher et Access. Une fois votre achat effectué, vous pourrez télécharger et installer votre nouveau logiciel immédiatement et avoir accès au service client de Microsoft en cas de besoin. Que vous soyez étudiant, professionnel ou écrivain amateur, n’hésitez pas à profiter de cette offre à durée limitée.

Pour augmener votre productivité

Pour faciliter les mises à niveau de votre système

Un forfait économique avec 62% de remise via le code GG62

Jusqu’à 50% de réduc sur Windows et Office via le code GG50

Vente en gros pour les entreprises



Des outils au meilleur prix

Chez Godeal24, vous pouvez économiser à la fois du temps et de l’argent grâce aux licences Microsoft à prix réduit, aux principaux logiciels de sécurité informatique et à d’autres outils informatiques.

Vous pouvez obtenir le système d’exploitation Windows et MS Office à un prix imbattable. Faites des achats sans tracas grâce à la livraison numérique de Godeal24, qui envoie votre logiciel directement à votre adresse e-mail quelques secondes après l’achat. De plus, avec une note Excellent de 98 % sur TrustPilot et une assistance technique experte 24h/24 et 7j/7, vous pouvez avoir confiance dans la qualité du produit que vous achetez.

Godeal24 promet d’offrir une assistance technique professionnelle 24h/24 et 7j/7 et un service après-vente à vie et que vous pouvez utiliser le produit sans problème ! Pour toutes questions, vous pouvez les contater sans problème par mail à service@godeal24.com.