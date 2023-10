Jusqu’au 26 octobre, deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Les titres Eternal Threads et The Evil Within peuvent être téléchargés gratuitement pendant une semaine.

Les jeux Eternal Threads et The Evil Within sont gratos pendant une semaine

Jusqu’au 26 octobre, deux nouveaux jeux sont offerts sur l’Epic Games Store. Les titres Eternal Threads et The Evil Within peuvent être téléchargés gratuitement pendant une semaine.

Eternal Threads est un jeu de réflexion narratif, solo, en vue subjective, de manipulation temporelle, de choix et de conséquences. C’est vous qui choisissez comment vous souhaitez dérouler le scénario du jeu. Le jeu raconte l’histoire de six personnages principaux à travers les différentes lignes temporelles potentiellement générées par de multiples décisions et c’est vous qui définissez comment vous les découvrirez.

Développé par Tango Gameworks et Shinji Mikami, créateur de la série Resident Evil, The Evil Within est l’essence même du survival horror. Incarnez l’inspecteur Sebastian Castellanos et survivez dans un monde cauchemardesque avec des ressources limitées.