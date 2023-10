Les pilotes Radeon Adrenalin 23.10.2 sont disponibles

AMD a précipitamment publié la version 23.10.2 des drivers Radeon Adrenalin, moins d’une semaine après les pilotes 23.10.1. Il faut dire que le fabricant a été informé d’un gros souci avec les derniers pilotes. En effet, certains jeux déclenchaient des protections et interdictions anti-triche lorsque la technologie AMD Anti-Lag+ était activée

Pour résoudre ce problème, AMD n’a eu d’autre choix que de désactiver purement et simplement la technologie Anti-Lag+ via cette mise à jour 23.10.2 des drivers Adrenalin.

Mis à part, les drivers sont également optimisés pour les jeux Assassin’s Creed Mirage, The Lords of the Fallen et Forza Motosport. Ils corrigent aussi plusieurs problèmes comme mentionné ci-dessous ou sur la page changelog du constructeur.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 23.10.2 ?

Support de nouveaux jeux

Assassin’s Creed Mirage

The Lords of the Fallen

Forza Motorsport

Problèmes corrigés