Les drivers AMD Radeon Adrenalin sortent en version 23.10.1

Les drivers AMD Radeon Adrenalin pointent le bout de leur museau en version 23.10.1. Ces nouveaux pilotes sont optimisés pour les jeux Assassin’s Creed Mirage et The Lords of the Fallen. Ils corrigent aussi plusieurs soucis comme on peut le voir ci-dessous ou sur la page changelog du constructeur.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 23.10.1 ?

Support de nouveaux jeux

Assassin’s Creed Mirage

The Lords of the Fallen

Problèmes corrigés