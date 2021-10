Hop! NVIDIA passe directement aux drivers 496.13 WHQL

Sans crier gare, les pilotes NVIDIA Geforce viennent de passer directement de la version 472.12 WHQL à la version 496.13 WHQL.

Les nouveaux drivers sont désormais disponibles uniquement pour les systèmes d’exploitation les plus récents de Microsoft, à savoir Windows 10 et Windows 11. Les personnes qui ont toujours un PC sous Windows 7, 8 ou 8.1 devront donc se contenter des drivers 472.12 WHQL.

A noter également que les cartes graphiques à base de GPU « Kepler » autrement dit toutes les cartes GeForce 600 et 700 ne sont plus supportées par cette nouvelle branche de drivers Geforce.

Outre ces changements, les pilotes Geforce 496.13 WHQL sont également optimisés pour les jeux The Riftbreaker, Sword and Fairy 7 et Back 4 Blood (qui profite de NVIDIA DLSS pour améliorer les performances jusqu’à 46% en 4K).

Les pilotes supportent aussi la trilogie Crysis Remastered et Baldur’s Gate 3 (qui utilise NVIDIA DLSS) ainsi que les mises à jour DLSS de Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider et Chivalry 2. Les Geforce 496.13 WHQL apporent

Le constructeur a également apporté plusieurs correctifs à ses drivers :

[GeForce RTX 3080]: The system does not boot with two Samsung Odyssey G70A 28″ monitors are connected to the GPU. [3359697]

[GeForce GTX 960]: The primary monitor lost after resume from sleep or shutdown. [3340905]

[Windows 11]: The screen flashes once after switching to the discrete GPU-only mode in the NVIDIA Control Panel. [3330077]

[Multiple Apps][Ansel/Freestyle]: Depth of field filter shows blurry characters. [200749545]

[Notebook]: Vulkan test applications run on the integrated graphics processor instead of the discrete GPU. [200770322]

Les drivers GeForce 496.13 WHQL sont disponibles en téléchargement ici sur le site de NVIDIA.