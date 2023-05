iOS est dispo en version 16.5, quelles nouveautés ?

Apple vient de mettre à jour le système d’exploitation des iPhone et des iPad. Grâce à cette mise à niveau, iOS et iPadOS sont maintenant disponibles en version 16.5. Voilà la liste des améliorations et des correctifs apportés par iOS et iPadOS 16.5 :

Un nouveau fond dʼécran Célébration Pride pour l’écran verrouillé vient honorer la communauté et la culture LGBTQ+ ;

Correction d’un problème pouvant entraîner une absence de réactivité de la part de Spotlight ;

Correction d’un problème pouvant entraîner lʼabsence du chargement de contenu de la part de Podcasts dans CarPlay ;

Correction d’un problème de réinitialisation ou de synchronisation des réglages de Temps dʼécran sur tous les appareils.

Des correctifs de sécurité

Pour mettre à jour votre appareil : rendez-vous dans « Paramètres », puis « Général » puis « Mise à jour logicielle ». Vous pouvez aussi choisir de passer par le programme iTunes pour effecter la mise à niveau. Et quitte à utiliser iTunes, profitez-en pour faire une sauvegarde de votre iDevice.