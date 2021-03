Le programme GPU-Z sort en version 2.38.0

Le programme d’informations GPU-Z est disponible depuis peu en version 2.38.0. Comme c’est souvent las, cette nouvelle version prend en charge de nouveaux composants. Elle ajoute notamment le support de la GeForce RTX 3070 Mobile de NVIDIA. Elle apporte aussi le support des puces graphiques AMD Radeon RX 6700 XT, RX 6700, RX 6600 XT, RX 6600 et Lucienne.

GPU-Z 2.38.0 supporte aussi le monitoring de température négative sur les puces NVIDIA. A noter qu’un problème lié à la sauvegarde des BIOS a également été corrigé.



Liste des changements de GPU-Z 2.38.0

– Fixed BIOS saving on AMD RDNA2 cards. BIOSes saved with old GPU-Z versions are only 512 KB and will brick your card when flashed

– PCI-Express Resizable BAR status is now displayed in the main window

– Added support for negative temperature monitoring on NVIDIA

– Added support for AMD Radeon RX 6700 XT, RX 6700, RX 6600 XT, RX 6600, Lucienne APU integrated graphics

– Added support for NVIDIA GeForce RTX 3070 Mobile

Comme d’habitude, vous pouvez télécharger GPU-Z 2.38.0 soit sur le site de l’éditeur soit depuis cette page de notre section téléchargement.