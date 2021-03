Lexar annonce le NM620 : un SSD M.2 NVMe en PCI Express 3.0

Lexar présente un nouveau SSD au format M.2. : le NM620. Ce modèle exploite une interface PCI Express 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.4. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC et un contrôleur maison.

Le NM620 existe en trois versions : 256 Go, 512 Go et 1 To qui proposent des taux de transferts pouvant atteindre au maximum 3.300 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour chaque modèle

– Lexar NM620 256 Go : 3.000 Mo/s en lecture et 1.300 Mo/s en écriture. (92K/240K iOPS)

– Lexar NM620 512 Go : 3.300 Mo/s en lecture et 2.400 Mo/s en écriture. (200K/256K iOPS)

– Lexar NM620 1 To : 3.300 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture. (300K/256K iOPS)

Les NM620 sont annoncés avec un MTBF de 1,5 millions d’heurs et une endurance de 125 To pour le modèle 256 Go, 250 To pour le modèle 512 Go et 500 To pour le modèle 1 To.

Au niveau tarifaire, sachez qu’il il faut débourser respectivement 49,99€, 79,99€ et 139,99€ pour acquérir le NM620 de 256 Go, 512 Go et 1 To.