Les drivers Geforce 511.23 WHQL sont optimisés God of War

Quelques jours seulement après les drivers Geforce 511.17 WHQL, NVIDIA présente déjà une nouvelle version de ses fameux pilotes. Cette fois-ci il s’agit des Geforce 511.23 WHQL : les drivers sont optimisés pour le jeu God of War qui tire partie des technologies NVIDIA DLSS (pour améliorer les performances) et NVIDIA Reflex (pour réduire la latence).

Les nouveaux drivers sont également optimisés pour les dernières versions de Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction, Hitman III, The Anacrusis, GRIT et Monster Hunter Rise.

Les Geforce 511.23 WHQL prennent également en charge la technologie NVIDIA DLDSR (Deep Learning Dynamic Super Resolution). Ils supportent aussi le taux de rafraîchissement dynamique de Windows 11 et prennent en charge CUDA 11.6.

Les GeForce 511.23 WHQL sont disponibles en téléchargement sur le site du constructeur.