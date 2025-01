Antivirus et VPN : deux outils indispensables pour surfer sur Internet en toute sécurité

Avec l’adoption massive du numérique et la puissance croissante de l’intelligence artificielle, les menaces en ligne doivent plus que jamais être prises au sérieux.

Avec l’adoption massive du numérique et la puissance croissante de l’intelligence artificielle, les menaces en ligne doivent plus que jamais être prises au sérieux. Ciblant les utilisateurs individuels et les entreprises, elles sont de plus en plus nombreuses et toujours plus sophistiquées. Dans ce contexte, s’équiper de solutions de protection efficaces n’est plus une option. Naviguer sans aucune protection revient à exposer ses données aux cybercriminels.

Installer un antivirus

Que ce soit sur un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone, télécharger un antivirus est désormais une nécessité pour se protéger des menaces en ligne. Les virus ne transitent plus seulement via des sites internet ou des e-mails, ils peuvent également circuler à travers les SMS, les messageries instantanées des réseaux sociaux et les boutiques d’applications mobiles. Les cybercriminels exploitent toutes les failles disponibles.

Un antivirus permet de neutraliser les menaces avant qu’elles n’endommagent votre appareil. Il existe des versions gratuites, qui assurent une protection de base, et d’autres payantes, qui ajoutent des fonctionnalités avancées comme l’analyse en temps réel. Dans tous les cas, pensez à garder la base de données à jour afin de bénéficier d’une sécurité optimale face aux menaces les plus récentes.

Utiliser un VPN

Si vous êtes amené à vous connecter à des réseaux publics comme celui d’un café, d’un hôtel, d’une bibliothèque ou d’un espace de coworking, utiliser un VPN est aujourd’hui indispensable. Ces réseaux sont souvent peu sécurisés et ils sont une cible privilégiée pour les hackers. Agissant comme un tunnel chiffré entre votre appareil et Internet, le VPN sert à sécuriser la connexion afin de protéger vos données sensibles telles que les mots de passe, les numéros de carte bancaire ou les communications confidentielles. Même interceptées par un pirate, ces informations seront illisibles en raison d’un chiffrage puissant.

Toutes les solutions ne se valent pas. Privilégiez un service VPN ultra-rapide pour profiter d’une sécurité optimale sans sacrifier votre vitesse de connexion pour accéder à vos services préférés. Sachez par ailleurs qu’un VPN permet d’utiliser des services en ligne avec une restriction géographique.

La prudence : le premier niveau de sécurité sur Internet

Si des outils comme un antivirus et un VPN sont essentiels pour surfer, télécharger et communiquer en toute sécurité, ils n’excluent pas votre propre vigilance. Utilisez des sites d’autorité, réfléchissez avant d’ouvrir la pièce jointe d’un courriel et privilégiez les boutiques d’applications officielles. Cela vous évitera la plupart des virus et autres malwares. Si vous préférez un partage de connexion 4G/5G à un réseau public non sécurisé, il utilise votre volume de data, mais réduit en contrepartie votre exposition aux potentiels vols de données personnelles ou professionnelles.

Votre sécurité sur Internet repose aussi sur la mise à jour régulière du système d’exploitation de votre appareil et des différentes applications. Les mises à jour servent non seulement à ajouter de nouvelles fonctionnalités et à corriger des bugs, mais aussi à combler des failles de sécurité plus ou moins importantes.