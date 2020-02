Note de service : le forum de Bhmag est de retour !

Suite à un problème technique, le forum a été inutilisable ces derniers jours. Vous l’avez peut être remarqué : il était impossible de publier une réponse ou un un nouveau sujet sur le forum.

Et bien bonne nouvelle ! Ce souci est maintenant de l’histoire ancienne. En effet, le problème a été résolu ce matin et le forum est à nouveau pleinement fonctionnel ! Au passage, le forum a profité de quelques améliorations sympathiques : le passage en version 4.4.10, le retour de l’interface en français (qui avait été désactivé suite à des bugs dans les précédents fichiers de traduction), l’arrivée de nouveaux emoticones et d’autres changements et améliorations (cf. le changelog)

