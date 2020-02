Et si on avait des disques durs de 80 To bientôt ? Une firme japonaise y travaille…

La firme japonaise Showa Denko KK (SDK) annonce avoir mis au point de nouveaux procédés de fabrication qui serviront à produire plus facilement des disques durs utilisant la technologie d’écriture HAMR.

Pour rappel, cette technologie dont on a déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises est soutenue notamment par le fabricant Seagate qui promet depuis quelques temps d’équiper prochainement ses disques durs. Les premiers modèles HAMR (Heat Assisted Magnetic Recording) devraient arriver dans le commerce dans les années à venir et comme on l’a vu dans cette news Seagate prévoit de mettre sur le marché des HDD de très capacités. Des modèles de 30 To pourrait en effet arriver en 2023 et des disques de 50 pourrait débarquer à l’horizon 2026.

Showa Denko KK (SDK) annonce dans un communiqué de presse avoir amélioré le procédé de fabrication, si bien que cela devrait faciliter l’adoption du HAMR et le développement des disques durs utilisant cette technologie. Il faut dire que le marché des disques durs de grandes capacités est en pleine croissance, principalement parce que les Data Centers sont très friands de ce genre de produits.

SDK a développé un nouveau type de support HD qui utilise des films minces d’alliage magnétique Fe-Pt, qui est l’un des matériaux magnétiques les plus puissants à haute résistance à la corrosion. La société a également mis au point une nouvelle structure de couches magnétiques et de nouvelles façons de contrôler la température pendant la production de supports HD. Résultat : son produit a une coercivité magnétique plusieurs fois plus élevée que les supports HD les plus avancés existants, tout en obtenant un faible bruit en raison de la très petite taille des grains cristallins et du contrôle optimisé de la distribution des tailles des grains.

Grâce à cette amélioration de la technologie HAMR, le fabricant SDK prédit l’arrivée dans les années à venir de disques durs au format 3,5″ utilisant le même nombre de plateaux qu’actuellement mais avec une capacité de stockage 70 To ou 80 To