Philips dévoile un écran 27″ 4K haut de gamme pour les professionnels

Le nouveau moniteur 27B1U7903 de Philips est un écran à destination des professionnels. Il est notamment adapté pour les graphistes, les artistes, les photographes ou encore les personnes travaillant dans le domaine de la CAO / DAO, du cinéma, etc.. Bref.. tout ceux qui one besoin d’une précision maximale en matière de couleurs et de détails.

Ce modèle offre la particularité d’être équipée d’une interface Thunderbolt 4 qui peut être utilisée pour les transferts vidéo, audio et données, port RJ45, fonction de charge, montage en série, etc..

Le Philips 27B1U7903 est un écran 27 pouces au format 16/9 qui supporte une définition 4K – Ultra HD de 3.840 x 2.160 pixels à la fréquence de 60 Hz.

Equipé d’une dalle IPS et d’un rétro éclairage mini LED, c’est un petit bijou de technologie. Il supporte notamment les technologies : Quantum Dot (pour obtenir de meilleures couleurs), DisplayPortHDR 1400 (pour des couleurs et un contraste élevés), Zero Bright Dot (pour éliminer les défauts des points lumineux des cristaux liquides), SmartUniformity (pour une luminosité homogène sur la totalité de l’écran), EasyRead (pour un excellent confort de lecture), Low Blue Light (pour réduire les émissions de lumière bleue) et SmartImage (pour améliorer l’image).

Sur le plan technique, le Philips 27B1U7903 propose un niveau de contraste de 1300:1, un temps de réponse de 4 ms en gris à gris, une luminosité de 1000 cd/m² en SDR ou 1400 cd/m² en HDR, des angles de vision de 178/178° et un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le moniteur propose une connectique assez complète. On trouve en effet sur l’appareil : un port HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un port Thunderbolt 4 sur lequel peuvent transiter aussi bien des données, de la vidéo ou même l’alimentation de périphériques (jusqu’à 90 Watts). Quatre ports USB sont également présents ainsi qu’un port Ethernet RJ45 1 Gbps.

Le Philips 27B1U7903 est un moniteur haut de gamme destiné aux profesionnels et sans suprise cela se ressent au niveau tarifaire puisqu’un tel appareil coûte la modique somme de 1.299€.