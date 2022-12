Deux nouveaux jeux gratos sur l’Epic Games Store !

Du 8 au 15 décembre, les jeux Saints Row IV: Re-Elected et Wildcat Gun Machine sont offerts sur l’Epic Games Store.

Du 8 au 15 décembre, les jeux Saints Row IV: Re-Elected et Wildcat Gun Machine sont offerts sur l’Epic Games Store. Ils coûtent habituellement une quinzaine d’euros mais durant cette période vous pouvez les obtenir gratuitement. Soit vous les téléchargez de suite, soit vous les ajoutez simplement à votre bibliothèque (sans les télécharger) et vous pourrez y jouer gratis quand vous le souhaitez…

Maintenant, le président, c’est vous ! Les Saints sont passés de la délinquance à la présidence – mais la Terre a été envahie et c’est à vous qu’il incombe de la sauver en utilisant un arsenal de super pouvoirs et d’armes bizarroïdes dans le jeu en monde ouvert le plus barré qui existe.

Wildcat Gun Machine est un dungeon crawler bullet hell dans lequel vous affrontez des hordes de monstres répugnants avec un tas d’armes, des robots géants et des chatons tout mignons.