Le programme de nettoyager CCleaner sort en version 5.64 et dit au revoir à Windows XP et Vista

Le programme de nettoyage CCleaner vient de sortir en version 5.64.7613. Le nouvel opus apporte plusieurs changements et améliorations au logiciel. Il inclut par exemple une nouvelle fonctionnalité baptisée “Bilan de santé” qui remplace la fonction Nettoyage facile implantée récemment. Celle-ci permet de rassembler en une seule et même interface toutes les fonctions de nettoyage et d’optimisation de CCleaner.

Parallèlement à cela, les fonctions de nettoyage des navigateurs ont été améliorées. D’autres améliorations mineures sont également de la partie comme on peut le voir dans le changelog ci-dessous.

Par contre attention car la version 5.64 de CCleaner est la dernière version à être proposée pour les systèmes d’exploitation : Windows XP et Windows Vista. Les prochaines versions ne supporteront plus ces deux OS. L’éditeur précise néanmoins que des mise à jour de sécurité pourront toutefois être proposées si nécessaire.

Dernier point : le programme CCleaner est fourni depuis longtemps en bundle avec l’antivirus Avast. Mais cette fois ci l’éditeur a décidé de faire un effort afin de mieux dissocier Avast lors de l’installation de CCleaner. L’addon apparaît de façon plus claire aux utilisateurs. Libres à eux de l’installer ou pas !

Vous pouvez télécharger CCleaner 5.64 via le lien ci-dessous pointant vers notre section Téléchargement ou directement depuis le site de l’éditeur.

-> Télécharger CCleaner 5.64.7613

Changelog de CCleaner 5.64.7613



Présentation du «bilan de santé»

– Bilan de santé rassemble les outils les plus populaires de CCleaner dans une nouvelle interface conviviale pour aider les utilisateurs à entretenir facilement leur PC

– En quelques clics, les utilisateurs de toute capacité technique peuvent nettoyer, mettre à jour et désactiver les applications de démarrage inutiles en une seule fois, pour économiser de l’espace et augmenter la vitesse, la confidentialité et la sécurité

– Bilan de Santé remplace Nettoyage facile, suite aux commentaires des utilisateurs sur la façon dont il pourrait être amélioré

Améliorations du nettoyage des navigateurs

– Ajout de la prise en charge complète du navigateur Edge Chromium de Microsoft

– Correction d’un bug dans le nettoyage du cache de Google Earth

– Si demandé, CCleaner peut désormais désactiver le «préchargement» dans l’ancien Edge (permet un nettoyage complet)

Améliorations conviviales des offres d’installation

– Les offres pour les produits Avast et CCleaner sont désormais présentées dans une étape distincte dans le programme d’installation

– Les offres pour les produits Avast et CCleaner ne sont plus vérifiées par défaut

Adieu à Windows XP et Vista

– La version 5.64.7577 est la version finale prévue pour Windows XP et Vista

– Cette version ne recevra que les mises à jour de sécurité critiques

– Lisez notre FAQ pour plus d’informations et d’assistance

Autres améliorations mineures

– Amélioration des contrôles d’embargo par pays pour réduire les faux positifs

– Correction d’un bug d’interface dans l’interface de planification

– Correction d’un bug où le bouton «OK» manquait dans certains messages de dialogue

– Suppression de Google Plus de l’écran “À propos”