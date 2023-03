PS5 : retour du stock et fin du système d’invitation sur Amazon

Rappelez-vous, depuis l’été dernier, afin de limiter les problèmes d’approvisionnement et tenter de faciliter la vie des joueurs, Amazon avait mis en place un système d’invitation pour celles et ceux qui souhaitent se procurer la console PS5 de Sony.

Aujourd’hui, ce système d’invitation mis en place par Amazon est désormais de l’histoire ancienne. Certains lecteurs ont en effet reçu le message suivant de la part du cybermarchand :

Bonjour, Vous avez demandé une invitation pour une PS5. Nous tenions à vous informer que la PS5 sera désormais proposée sur amazon.fr sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une invitation.

La PS5 sera disponible (une fois en stock) dans la limite des stocks disponibles. Cordialement,

Le Service Client Amazon.fr

Et effectivement, en parcourant le site d’Amazon on peut constater que la Playstation 5 édition standard est à nouveau disponible en stock au prix de 549,99€ par contre l’édition digitale est proposée pour l’instant uniquement par des vendeurs tiers qui la proposent nettement plus chère.

La PS5 est aussi proposée sous forme de bundle avec le jeu God of War Ragnarok et là encore Amazon a du stock au prix de 619,99€.

Finalement et comme l’affirmait Sony dans cette actualité le mois dernier : la situation de la PS5 semble petit à petit s’améliorer et il est maintenant beaucoup plus facile de se procurer la dernière console du fabricant. La pénurie est (presque) de l’histoire ancienne.