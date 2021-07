Soldes : Fire TV Stick 4K à 39,99€ sur Amazon.fr

Durant les soldes, la clé hdmi Fire TV Stick 4K est proposé à seulement 39,99€ sur Amazon.fr (au lieu de 59,99€ normalement).

Pour information, le Fire TV Stick 4K est une clé hdmi à brancher à l’arrière de son téléviseur via une prise HDMI afin de profiter de nouvelles fonctionnalités. Elle permet par exemple de regarder en streaming des vidéos povenant de diverses sevices de streaming et de VOD : Youtube, Amazon Prime Vidéo, Netflix, Arte, France 24, Amazon Music, Molotov, Spotify, etc…

On peut aussi streamer des vidéos et de l’audio provenant d’un PC ou d’un NAS. Grâce à sa télécommande vocale compatible Alexa, on peut piloter toutes les fonctions du stick à la voix et naviguer parmi le contenu multimédia.

Le Fire TV Stick 4K supporte l’affichage des vidéos en 4K Ultra HD et il prend en charge le Dolby Vision, le HDR, le HDR10+ et le Dolby Atmos sur certains titres Prime Video.

– tous nos bons plans pour les soldes