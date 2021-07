Soldes : le SSD M.2. NVMe WD Black SN750 de 500 Go à 57€ sur Amazon.fr

Le WD Black SN750 est un SSD au format M.2. qui exploite une interface PCI EXpress 3.0 4x compatible avec la norme NVMe 1.3. Il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC.

La version 500 Go du SN750 est soldé en ce moment au prix de 57,99€ sur Amazon.fr.

C’est un très bon prix pour ce SSD très rapide qui offre, dans sa version 500 Go, des débits qui peuvent atteindre 3.470 Mo/s en lecture et 2.600 Mo/s en écriture, et respectivement 420K et 380K iOPS.

