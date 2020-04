Une nouvelle version du programme SANDRA 2020 est disponible

L ‘éditeur SiSoftware nous signale la sortie de son programme d’informations SANDRA 2020 en version 30.41. Pour rappel, ce logiciel permet de connaître tous les détails techniques de sa machine et il permet aussi de bencher plusieurs composants afin de connaître les performances de tout ou partie de son PC.

La version 2020.5.30.41 de Sandra 2020 améliore le support de plusieurs composants. Elle améliore le support des actuels processeurs Intel IceLake (ICL Gen10 Core) mais aussi des futurs processeurs (RKL, TGL Gen11 Core). La version 30.41 supporte aussi de nouvelles fonctionnalités et bénéficie de plusieurs optimisations pour améliorer la stabilité et la fiabilité du logiciel.

La liste complète des nouveautés est disponible ci-dessous. Et comme d’habitude vous pouvez télécharger Sandra 2020 version 2020.5.30.41 sur cette page de notre section Téléchargement.

Voilà les nouveautés de cette version :

Hardware Support:

– Additional IceLake (ICL Gen10 Core), Future (RKL, TGL Gen11 Core) AVX512, VAES, SHA-HWA support

– Additional CPU features support

– Various stability and reliability improvements

Benchmarks:

– Internet Connection, Internet Peerage Benchmarks: updated list of top websites to test against; additional multi-threading optimisations