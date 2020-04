CCleaner 5.66 est disponible en téléchargement

Le programme de nettoyage CCleaner continue d’évoluer et il est maintenant disponible en version 5.66. La mise à jour n’apporte pas beaucoup de nouveautés si ce n’est un meilleur support des navigateurs alternatifs que sont Brave et Vivaldi : deux browsers indépendants qui misent sur la sécurité et le respect de la vie privée.

A présent, CCleaner 5.66 est en mesure de nettoyer ces deux navigateurs de façon indépendante. D’autres changements sont aussi au programme. Le bilan de santé de CCleaner a subi quelques correctifs et optimisations comme on peut le voir voir dans le changelog ci-dessous.

Vous pouvez télécharger CCleaner 5.66 via le lien ci-dessous pointant vers notre section Téléchargement ou directement depuis le site de l’éditeur.

-> Télécharger CCleaner 5.66.7705

Changelog de CCleaner 5.66.7705



Nettoyage

– Le navigateur BRAVE peut maintenant être nettoyé indépendamment

– Le navigateur VIVALDI peut maintenant être nettoyé indépendamment

Bilan de santé

– Correction d’un problème où les «cookies» supprimaient également l’historique Internet et signalaient incorrectement un grand nombre de trackers

– L’historique Internet est désormais supprimé via la catégorie de confidentialité “Historique”, qui comprend également l’historique des téléchargements et les URL récemment saisies.