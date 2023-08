Bon Plan : 119€ SSD Corsair MP600 Pro LPX 2 To (PC et PS5)

Bon Plan : 119€ le SSD Corsair MP600 Pro LPX de 2 To compatible PC et PS5

Le Corsair MP600 Pro LPX est un SSD M.2. NVMe qui a été lancé en février 2022. Au moment de sa sortie, la version 2 To coûtait la bagatelle de 379,99€ (outch!!). Depuis… son prix est bien descendu puisqu’on peut trouver en ce moment le Corsair MP600 Pro LPX de 2 To à 119,99€ sur TopAchat grâce au code promo SHELLEY. C’est un très bon prix puisqu’il coûte 157,88€ sur Amazon.fr.

Corsair MP600 Pro LPX 2 To à 119,99€ sur TopAchat (via le code SHELLEY)

Pour information, le MP600 Pro LPX est un SSD M.2 NVMe qui exploite une interface PCI Express 4.0 4x. Il est équipé d’un Phison PS5018-E18 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Le SSD est équipé d’un dissipateur thermique en aluminium plutôt fin puisque le SSD est compatible PS5. Il peut donc être installer dans une Playstation 5 pour accroître sa capacité de de stockage et installer encore plus de jeux.

A noter qu’en terme de performances, le MP600 Pro LPX de 2 To offre des débits de 7.100 Mo/s en lecture et de 6.800 Mo/s en écriture, et jusqu’à 1 millions d’iOPS en lecture 4K et 1,2 millions d’IOPS en écriture 4K.