Bon Plan : les SSD Samsung 870 QVO 1 To (79€), 2 To (146€), 4 To (284€) et 8 To (467€)

La totalité de la gamme Samsung 870 QVO, autrement dit les SSD de 1 To, 2 To, 4 To et 8 To sont bradés en ce moment à de très bon tarifs sur Amazon.fr. En effet, on peut les dégoter à respectivement 79,72€, 146,99€, 284,99€ et 467€.

Pour rappel, les SSD Samsung 870 QVO sont sortis en juillet 2020. Ce sont des SSD au format 2,5 pouces qui exploitent une interface SATA III et qui embarquent de la mémoire NAND Flash QLC.

En taux de transsferts, les 870 QVO proposent des débits de 560 Mo/s en lecture et de 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

Depuis quelques mois, le prix des SSD ne cesse de baisser. Les modèles de grandes capacités deviennent de plus en plus accessibles. Avec des capacités de stockage de 4 ou 8 To, vous devriez avoir de quoi stocker une bonne partie de votre ludothèque…