Samsung officialise sa gamme de SSD 870 QVO en mémoire QLC

En parallèle de sa gamme 980 Pro qui sera commercialisée prochainement, Samsung annonce la sortie des SSD 870 QVO qui succèdent aux actuels 860 QVO.

L’arrivée de la gamme 870 QVO ne nous surprend pas vraiment. En effet, on a déjà eu l’occasion de parler des SSD 870 QVO le mois dernier quand Amazon.com a référencé par erreur plusieurs modèles de cette série.

L’officialisation de la part de Samsung ne fait que confirmer ce que nous savons déjà depuis un mois. A savoir que les Samsung 870 QVO sont des SSD de 2,5″ SATA III qui embarquent de la mémoire NAND Flash QLC (comme les 860 QVO, ndlr.). Ils offrent des débits de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture et jusqu’à 98K / 88K IOPS en lecture / écriture 4K.

La gamme 870 QVO existe en quatre capacités de stockage : 1 To, 2 To, 4 To et 8 To. Les différents modèles sont annoncés avec une endurance pouvant atteindre respectivement 350 To, 720 To, 1440 To et 2880 To. Pour la garantie elle sera de trois ans.

Au niveau des tarifs, il faudra débourser 130$ pour acquérir la version 1 To, 250$ pour la version 2 To et 500$ pour la version 4 To. Le prix du modèle 8 To n’est pas connu pour le moment. Pas étonnant ! car le 870 QVO de 8 To ne sera d’ailleurs commercialisée qu’à partir du mois d’août.

– MZ-77Q1T0B : Samsung 870 QVO 1 To à 130 dollars

– MZ-77Q2T0B : Samsung 870 QVO 2 To à 250 dollars

– MZ-77Q4T0B : Samsung 870 QVO 4 To à 500 dollars

– MZ-77Q8T0B : Samsung 870 QVO 8 To (prix non connu)