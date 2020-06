Un SSD Samsung 870 QVO d’une capacité de 8 To commence à apparaître en ligne…

La gamme de SSD Samsung 870 QVO n’a pas encore été annoncée officiellement par le constructeur coréen qu’elle fait déjà parler d’elle…. En effet, nos confrères américains du site Tom’s Hardware.com ont trouvé des références à ce SSD sur le site Amazon.com.

Le cybermarchand référence en effet déjà deux modèles : le MZ-77Q1T0B qui offre une capacité de stockage de 1 To et le MZ-77Q8T0B qui offre la capacité gargantuesque de 8 To ! Le premier est annoncé en pré commande au tarif de 129,99$ avec une disponibilité prévue le 30 juin tandis que le second culmine à 899,99$ avec une date de sortie fixée au 24 août 2020.

Comme le précisent nos confrères, il y a fort à parier que d’autres déclinaisons du 870 QVO soient aussi au programme. On peut imaginer que des capacité intermédiaires de 2 To ou 4 To soient prévues par Samsung.

A noter que les Samsung 870 QVO sont des SSD au format 2,5 qui exploitent une interface SATA III. Ils embarqueront très probablement de la mémoire NAND QLC (comme les 860 QVO avant eux) et ils seront certainement animés par un contrôleur maison.