PNY dévoile un nouveau SSD M.2. NVMe : le CS2130 !

Le constructeur PNY dégaine un nouveau SSD au format M.2. Le SSD porte le nom de CS2130 : c’est un SSD M.2. (2280) qui tire partie d’une interface PCI Express 3.0 4x compatible NVMe. Le CS2130 exploite de la mémoire NAND Flash 3D et un contrôleur Phison PS5012-E12.

La gamme CS2130 est déclinée en trois capacités de stockage : 500 Go, 1 To et 2 To qui offrent des débits maximum de 3.500 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture.

Voilà le détail pour chaque modèle :

– PNY CS2130 500 Go : 3.500 Mo/s en lecture et 925 Mo/s en écriture

– PNY CS2130 1 To : 3.500 Mo/s en lecture et 1.800 Mo/s en écriture

– PNY CS2130 2 To : 3.500 Mo/s en lecture et 3.000 Mo/s en écriture

Les SSD CS2130 sont annoncés avec un MTBF de 2 millions d’heures et une garantie de 5 ans.

Les CS2130 de 500 Go, 1 To et 2 To sont déjà référencés en ligne. On peut par exemple les dénicher sur CDiscount aux tarifs respectifs de 81,99€, 156,99€ et 343,99€.