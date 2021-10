Bon Plan sur les NVIDIA Shield TV : 114€ la version classique, 179€ la version Pro

Les Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA sont disponibles à respectivement 114€ et 179€ sur Rakuten.

On a récemment croisé les Shield TV et Shield TV Pro de NVIDIA en promo sur Amazon.fr à un très bon prix (voir ici) mais cette fois ci les deux boîtiers multimédia sont dispo encore moins chers sur Rakuten via la boutique de Boulanger.

NVIDIA Shield TV 2019 à 114€ sur Rakuten (via le code RAKUTEN10)

NVIDIA Shield TV Pro 2019 à 179€ sur Rakuten (via le le code RAKUTEN20)

A noter que dans les deux cas le vendeur n’est autre que Boulanger (la célèbre enseigne). Vous avez donc la possibilité soit de vous faire livrer gratuitement à domicile soit d’effecteur un retrait directement en magasin.

Pour rappel, la ShieldTV est de forme cylindrique tandis que la Shield TV Pro reprend le design de la version précédente. Dans les deux cas, les box sont équipées d’un processeur Tegra X1 et sont compatibles Dolby Vision et Dolby Atmos. Elles sont fournies avec une nouvelle télécommande en forme de “toblerone” sur laquelle on trouve un bouton “Netflix” pour se rendre directement sur le service en ligne.

Pour plus d’informations, vous trouverez les caractéristiques techniques complètes de la Shield TV sur cette page de NVIDIA et celles de la Shield TV Pro sur celle-ci. A noter que depuis leur sortie elles coûtent respectivement 159,99€ et 219€. Aujourd’hui, les tarifs proposés par Rakuten sont vraiment très intéressants.