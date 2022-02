Cherry sort la MW9100 : un mulot de bureau sans fil

Peu après avoir dévoilé la souris gaming MC 2.1 d’entrée de gamme, le fabricant Cherry annonce aujourd’hui l’arrivée de la souris MW9100. C’est une souris sans fil compacte destinée plutôt à un usage bureautique.

De couleur noire et grise, la MW9100 peut être utilisée soit via une liaison WIFI soit via une réception radio 2,4 Ghz.

Le mulot dispose de 6 boutons et d’une molette de défilement. La résolution est réglable sur trois niveaux : 1.000 DPI, 1.600 DPI ou 2.400 DPI.

La Cherry MW91000 est disponible dans le commece dès maintenant. Elle coûte 34,99€.