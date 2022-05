SteelSeries propose trois nouvelles souris gaming Aerox

SteelSeries étoffe sa gamme de souris gaming avec trois nouveaux modèles : la Aerox 5, la Aerox 5 Wireless et la Aerox 9 Wireless.

Ce sont toutes les trois des souris destinées aux joueurs. Elles offrent la particularité d'offrir une conception de type nid d'abeille ce qui les rend particulièrement légère.

A noter aussi la présence d’un éclairage RGB et l’utilisation d’un capteur TrueMove qui supporte une définition de 18000 DPI.

Les souris Aerox 5 (filaire et sans fil) proposent un total de 9 boutons programmables. Le modèle filaire se connecte à l’ordinaire via un classique câble USB C. La souris filaire pèse 66 grammes alors que la version wireless pèse 74 grammes.

Le modèle sans fil offre une autonomie de 180 heures et se connecte à l’ordinateur soit via une connexion 2,4 GHz ou Bluetooth.

En ce qui concerne la Aerox 9 Wireless : le fabricant n’a pas lésiné sur le nombre de boutons puisque le mulot se prend pour une calculette et propose pas moins de 18 boutons programmables.

Le fabricant nous indique que les trois souris sont disponibles dès maintenant dans le commerce. La Aerox 5 coûte 70€, la Aerox 5 Wireless : 100€ et enfin la Aerox 9 Wireless est à 110€ sur le site du contructeur.