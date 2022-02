Epic Games offre cette semaine le jeu Cris Tales

Comme vous n’êtes pas sans le savoir, Epic Games offre régulièrement un (ou plusieurs) jeu(x). Et aujourd’hui n’échappe pas à la règle puisque l’éditeur propose gratuitement Cris Tales sur l’Epic Games Store, un jeu de rôle plutôt intéressant.

Vous pouvez télécharger Cris Tales gratuitement sur cette page (au lieu de 39,99€) jusqu’au jeudi 3 mars 2022.

Extrait :

Cris Tales est un magnifique jeu de rôle indépendant qui rend hommage aux classiques japonais du genre avec une nouvelle perspective. Scrutez le passé, agissez dans le présent et découvrez comment vos choix affectent dynamiquement le futur, tout cela simultanément sur un seul écran ! Ses belles animations en 2D dessinées à la main donnent vie à ce monde où vos choix changeront à la fois le présent et le futur sur une expérience de jeu de plus de 20 heures.