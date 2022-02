Trois nouveaux écrans gaming signés Philips sont annoncés !

Pas moins de trois nouveaux moniteurs gaming sont annoncés du côté de chez Philips. Le constructeur s’intéresse de plus en plus aux joueurs et leur propose trois nouvelles références au sein de sa gamme Momentum M3000.

Les écrans Philips 27M1N3200VA, 27M1N3200VS et 27M1N3200ZA sont des modèles 27″ au format 16:9. Ils supportent une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et ils offrent l’avantage d’offrir un taux de rafraîchissement élevé de 165 Hz. Pour sa part, le temps de réponse est de 1 ms (MRPT).

Les trois moniteurs se différencient par le type de dalle utilisée. Si on trouve une dalle IPS sur le 27M1N3200ZA, on devra se contenter d’une dalle VA sur les 27M1N3200VA. et 27M1N3200VS.

Pour le reste des caractéristiques techniques on a droit à : un constraste de 3000:1 (sauf le 27M1N3200ZA dont le constraste atteint 1000:1), une luminosité de 250 cd/m2 et des angles de vision de 178/178°. Au niveau de la connectique : deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.2, des enceintes 2x5W et une prise casque complètent l’ensemble.

A noter que les trois appareils intègrent plusieurs technologies pour limiter la fatigue visuelle et limiter les scintillements ou encore les émissions de lumière bleue.

Outre le type de dalle utilisée, les trois écrans se démarquent également par la présence ou non d’un pied ergonomique. Les écrans 27M1N3200ZA et 27M1N3200VA ont un pied qui est réglable en hauteur, qui peut pivoter à 90°, qui peut faire des rotations et qui peut être incliné. Par contre, le 27M1N3200VS dispose d’un pied inclinable uniquement.

Les moniteurs 27M1N3200VA (dalle VA), 27M1N3200VS (dalle VA) et 27M1N3200ZA (dalle IPS)seront commercialisés prochainement. Le fabricant parle d’une disponibilité courant février – mars. Ils coûteront respectivement 279€, 269€ et 299€.