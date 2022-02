AMD présente les pilotes Adrenalin 22.2.3 optimisés pour Elden Ring

Les pilotes AMD Adrenalin sont maintenant disponibles en verson 22.2.3. Ces nouveaux drivers sont optimisés pour Elden Ring. Mais ce n’est pas tout puisqu’ils offrent aussi de meilleures performances pour les jeux Shadow Warrior 3 (de 5 à 6% de perfs en plus) et GRID Legeds (de 7 à 15% de perfs en plus).

Voilà en tout cas le détail annoncé par le fabricant :

Shadow Warrio 3

Jusqu’à 5 % d’augmentation des performances dans les paramètres Shadow Warrior 3 @ 4k High, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.2.3 sur la Radeon RX 6900XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.2.2.RS-456

Jusqu’à 5 % d’augmentation des performances dans les paramètres Shadow Warrior 3 @ 4k High, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.2.3 sur la Radeon RX 6800XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.2.2.RS-457

Jusqu’à 6 % d’augmentation des performances dans les paramètres Shadow Warrior 3 @ 4k High, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.2.3 sur la Radeon RX 6700XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.2.2.RS-458

GRID Legends

Jusqu’à 7 % d’augmentation des performances dans les paramètres Grid Legends @ 4k Ultra High, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.2.3 sur la Radeon RX 6900XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.2.2.RS-459

Jusqu’à 8 % d’augmentation des performances dans les paramètres Grid Legends @ 4k Ultra High, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.2.3 sur la Radeon RX 6800XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.2.2.RS-460

Jusqu’à 15 % d’augmentation des performances dans les paramètres Grid Legends @ 4k Ultra High, en utilisant Radeon Software Adrenalin 22.2.3 sur la Radeon RX 6700XT, par rapport à la version précédente du pilote logiciel 22.2.2.RS-461

Pour plus d’informations, sachez que le changelog complet est dispo cette adresse. Le même lien peut être utilisé pour télécharger les drivers.