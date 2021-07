Epic Games offre 2 jeux : Horizon Chase Turbo et Sonic Mania

Comme prévu, deux jeux sont disponibles gratuitement cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des jeux : Horizon Chase Turbo et Sonic Mania que vous pouvez télécharger gratis jusqu’au jeudi 1er juillet à 17 heures.

Le premier est un jeu de course de voiture au style retro, le second est un épisode du célèbre hérisson que je n’ai pas besoin de vous présenter je pense.

Horizon Chase Turbo

Horizon Chase Turbo est un jeu de course inspiré de jeux populaires des années 80 et 90. Le gameplay classique en arcade vous promet des courses effrénées et amusantes. Appuyez sur le champignon et profitez à fond de la course !

Sonic Mania

Sonic Mania transporte le jeu de plateforme retro au rythme effréné vers le futur avec des graphismes 2D au pixel près à 60 IPS. La célébration ultime du passé et du futur. Une toute nouvelle aventure pleine de bosses uniques, de paysages 2D vallonnés et de jouabilité classique amusante.