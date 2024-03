Bonne nouvelle pour les joueurs : pas moins de deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres : Call of the Wild: The Angler et Invincible Presents: Atom Eve.

Bonne nouvelle pour les joueurs : pas moins de deux jeux sont offerts cette semaine sur l’Epic Games Store. Il s’agit des titres : Call of the Wild: The Angler et Invincible Presents: Atom Eve. Le premier est un monde ouvert dans lequel vous incarnez un pêcheur tandis que le second est un jeu d’aventure narratif.

Ils peuvent être téléchargé srespectivement et gratuitement là et là

Call of the Wild: The Angler

Les créateurs de theHunter: Call of the Wild vous proposent une expérience de pêche en monde ouvert ! Détendez-vous dans votre endroit favori ou baladez-vous en pleine nature avec vos amis, et devenez un maître de la pêche.

Invincible Presents: Atom Eve

Devenez Atom Eve et prenez le contrôle de votre propre chemin en tant que l’un des super-héros les plus puissants de l’univers Invincible ! Résolvez un mystère et équilibrez les dangers et les responsabilités d’être un super-héros avec les défis de la vie quotidienne.