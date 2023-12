Vente flash : SSD portable Transcend ESD310C de 1 To à 79€

Lancé en avril 2023 à plus de 100€, le SSD portable Transcend ESD310C d’une capacité de 1 To est désormais bradé à seulement 79,99€ sur Amazon.fr à l’occasion d’une vente flash.

Lancé en avril 2023 à plus de 100€, le SSD portable Transcend ESD310C d’une capacité de 1 To est désormais bradé à seulement 79,99€ sur Amazon.fr à l’occasion d’une vente flash. C’est un super prix pour ce SSD ultra compact qui est à peine plue grand qu’une clé usb et que l’on peut facilement trimballer partout avec soi

Le SSD offre la particularité de proposer une double connectique : on trouve d’un côté un port USB de type A et de l’autre côté un port USB de type C afin de pouvoir connecter le SSD sur n’importe quelle machine ancienne ou récente. Les deux connecteurs répondent répondent à la norme USB 3.2 Gen2 qui autorise des débits théoriques de 10 Gbps. Le fabricant annonce des taux de transferts de 1050 Mo/s en lecture et de 950 Mo/s en écriture pour le ESD310C.

A l’occasion d’une vente flash, le SSD de 1 To s’affiche à 79,99€ sur Amazon.fr. A noter que d’autres capacités existent :