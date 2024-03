Vente flash : 100€ la carte micro SDXC SanDisk Ultra de 1 To

Durant les ventes flash du printemps d’Amazon, il est possible de se procurer la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 1 To à prix cassé.

Durant les ventes flash du printemps d’Amazon, il est possible de se procurer la carte mémoire micro SDXC SanDisk Ultra d’une capacité de 1 To à prix cassé. Elle ne coûte que 100,99€ sur Amazon.fr en cette période promotionnelle. Pour la petite histoire, il s’agit d’une micro SDXC de classe 10 qui répond aux normes U1 et A1 et qui supporte des taux de transferts de 150 Mo/s.

Pour information, ce type de cartes micro SDXC peut trouver sa place dans un smartphone, une tablette ou une console de jeux (comme par exemple la Nintendo Switch) en vue d’augmenter sa capacité de stockage initiale. Et forcément, avec 1 To de stockage vous aurez largement de quoi voir venir…

Comme souvent, la carte est fournie avec un adaptateur SD / microSD afin d’être utilisable dans différents terminaux.

SanDisk Ultra 1 To à 100,99€ sur Amazon.fr

Si une carte mémoire avec une capacité de stockage de 1 To vous paraît un peu trop gros, sachez que d’autres capacités ssont également proposées :