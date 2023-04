Transcend ESD310C : un SSD portable touti rikiki maousse costo

Les SSD portables ça n’est pas franchement nouveau. Ca existe même depuis très longtemps pour ne pas dire un bail. Mais on peut remarquer que ce type de stockage devient de plus en plus compacts. Les SSD se miniaturisent de plus en plus. On est passé ces dernières années des SSD portables au format 2,5 pouces à des SSD portables intégrant un SSD M.2. comme par exemple les SSD portables Orico IV300 et GV100 qu’on a eu l’occasion de tester sur Bhmag ces dernières années.

Mais aujourd’hui, les SSD portables deviennent tellement compacts qu’on a du mal à les différencier d’une simple clé usb tant leur design et leurs dimensions sont proches d’une clé usb, à l’image du dernier joujou de Transcend : le ESD310C.

Le ESD310C ressemble comme deux gouttes d’eau à une clé usb mais ne soyez pas dupes, on a bien affaire à un SSD malgré ses mensurations réduites de 71,3 mm de long x 20 mm de large x 7,8 mm d’épaisseur et son poids de 11 grammes seulement.

Le SSD se permet même d’être équipé d’une double connectique. Il propose un port USB de type A d’un côté et un port USB de type C de l’autre côté, histoire que la clé le SSD puisse être utilisable aussi bien sur un PC moderne (ou un smartphones ou une tablette) pourvu d’un port USB C que sur une machine plus ancienne qui se cantonne encore aux ports USB A.

A noter que non seulement le SSD Transcend ESD310C est particulièrement compact (et donc très facilement transportable) mais il est aussi très performant. En effet, le fabricant n’a pas fait les choses à moitié et à équiper son SSD de modules de mémoire NAND Flash 3D TLC et surtout les deux ports USB (type A et C) répondent à la norme USB 3.2 Gen2 qui autorise des débits théoriques de 10 Gbps.

Dans les faits, le constructeur revendique des taux de transferts atteignables de 1050 Mo/s en lecture et de 950 Mo/s en écriture. Bref… l’ESD310C s’annonce particulièrement prometteur et si son prix de vente est suffisamment attractif il risque de mettre au placard les clés usb qui sont maintenant fortemment dépassées sur le plan technologique et des performances.

Couvert par une garantie de cinq ans, le SSD Transcend ESD310C sera commercialisé prochainement. Son prix n’est pas connu pour l’instant mais on sait déjà que des modèles offrant une capacité de stockage de 256 Go, 512 Go et 1 To sont prévus. Cette actualité sera mise à jour dès qu’on a un peu plus d’infos sous la main et notamment le prix de de vente.